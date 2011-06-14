Авіакомпанія Sky Wings планує відкрити рейс Афіни-Львів

Київ. 14 червня. УНІАН. Грецька авіакомпанія Sky Wings відкрила регулярні рейси між Афінами (Греція) і Києвом (аеропорт ”Київ” (Жуляни) і з 21 липня ц.р. планує відкрити рейс Афіни-Львів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції генеральний директор авіакомпанії Ніколас АНДРЕУ.

Як зазначалося на прес-конференції, Sky Wings співпрацює з українською авіакомпанією «Хорс», яка, зокрема, є агентом з продажу квитків на новий рейс грецької авіакомпанії.

Рейси виконуватимуться літаком AVRO 100 (Велика Британія) на 112 крісел.

Рейси Київ-Афіни-Київ виконуються 3 рази на тиждень, з липня - 4 рази на тиждень.

Як зазначив Н.АНДРЕУ, компанія розраховує залучити пасажирів на свої рейси за рахунок місцерозташування аеропорту ”Київ” (Жуляни) і прийнятних цін.

Як зазначив на прес-конференції заступник голови Державіаадміністрації Дмитро БАБЕЙЧУК, найближчим часом планується підписати нову міжурядову угоду про авіаперевезення між Україною і Грецією, що значно лібералізує авіаперельоти між обома країнами. За його словами, втім, збільшення кількості рейсів не передбачається. На сьогодні угодою передбачено виконання 14 рейсів між столицями і 7 регіональних рейсів.

Нагадаємо, на сьогодні призначеним перевізником на рейсах між Україною і Грецією є ”АероСвіт”.

Довідка УНІАН. Sky Wings Airlines S.A. - грецька авіакомпанія базується в Афінах, Греції і займається пасажирськими авіаперевезеннями. Компанія заснована в 2004 році.