На Львівщині жителька Криму випала з балкону 7-го поверху
20:43, 14 червня 2011Львів
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На дні народження свого хлопця
Львівська область. 14 червня. УНІАН. У Дрогобичі 20-річна жителька Криму випала з балкону 7-го поверху житлового будинку.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, студентку Дрогобицького педагогічного університету госпіталізовано в лікарню з переломами обох ніг.
Як було встановлено, дівчина прийшла на святкування дня народження до свого хлопця, вийшла на балкон квартири, що 7-му поверсі будинку, і не втримавши рівноваги випала з балкону на землю.
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