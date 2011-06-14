На Львівщині жителька Криму випала з балкону 7-го поверху

Львівська область. 14 червня. УНІАН. У Дрогобичі 20-річна жителька Криму випала з балкону 7-го поверху житлового будинку.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, студентку Дрогобицького педагогічного університету госпіталізовано в лікарню з переломами обох ніг.

Як було встановлено, дівчина прийшла на святкування дня народження до свого хлопця, вийшла на балкон квартири, що 7-му поверсі будинку, і не втримавши рівноваги випала з балкону на землю.