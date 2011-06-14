14 червня в історії

В 1569 році підписали Люблінську унію, згідно з якою Литва та Польща об`єдналися у Річі Посполиту, а українські землі від Литви перейшли до Польщі.

Особливої гостроти після Люблінської унії набули проблеми віри та мови. Католицька церква прагнула збільшити кількість своїх прихильників. Тому в Україні засновувалися єзуїтські школи й колегіуми. Вони сприяли поширенню освіти: багато українців отримали змогу, закінчивши їх, навчатися в західноєвропейських університетах. Проте платою за освіченість ставало зречення рідної мови та батьківської віри. Через те, що в XVI столітті представники нижчих верств мали обмежені можливості для освіти, ополячення шляхти означало втрату Україною сили здатної очолити боротьбу за відновлення державності.

1834 року Ісаак Фішер з міста Спрінгфілд, штат Вермонт, запатентував наждачний папір.

В 1950 році по телебаченню Нью-Джерсі було вперше показане народження людини.

1965 року Поль Маккартні написав пісню "Yesterday".

Її мелодія народилася ще в січні попереднього року, але довгий час композиція залишалася без слів. Остаточне народження пісні відбулося в Португалії, де Пол відпочивав разом із Джейн Ешер з 28 травня по 11 червня. Через три дні після їхнього повернення "Бітлз" за два заходи записали "Yesterday", яка стала найпопулярнішою піснею легендарного квартету.

14 червня 1971-го в Лондоні відкрилося перше "Хард-рок кафе" (Hard Rock Cafe).

У 1988 році почалося триденне святкування 1000-річчя хрещення Русі в Києві.

Урочистий акт і святковий концерт відбувався в театрі опери і балету ім. Т. Шевченка; урочиста літургія – у Володимирському соборі, Києво-Печерській лаврі; подячний молебень – біля пам’ятника князю Володимиру; урочисті богослужіння - в усіх церквах і монастирях.

Народилися:

В 1928-му — Ернесто Че Гевара (Ернесто Гевара де ла Серна), аргентинський революціонер.

Один з керівників Кубинської революції 1959 року, був другою людиною для Фіделя Кастро після його брата Рауля. Прізвисько Че отримав в Мексиці за характерний для аргентинсько-іспанського вигуку "che" , що означає "друже" .

1954 року — Валерій Сушкевич, український політик і громадський діяч.

Народний депутат III-VI скликань (зараз – від БЮТ), голова Комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, президент Національного Параолімпійського комітету України.

У 1956 році народилася Олена Сафонова, радянська акторка ("Зимова вишня", "Таксі-блюз").

ТСН