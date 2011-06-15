Цимбалюк зустрівся із Героєм України Юрієм Шухевичем
Щодо збереження лісових насаджень
Львів.15 червня. УНІАН. Голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк, за дорученням Президента України Віктора Януковича, зустрівся із громадським діячем, Героєм України Юрієм Шухевичем та депутатом Львівської міської ради Вірою Лясковською.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.
Під час зустрічі йшлося про необхідність збереження лісових насаджень, які зараз незаконним чином вилучаються під забудову, про що громадсько-політичні діячі звертались з листом до Віктора Януковича.
Була надана критична оцінка діям судів, органів державної влади та місцевого самоврядування в ситуації, що склалася. За словами учасників зустрічі, багато об’єктів використовується не за призначенням, що є значним порушенням в сфері забезпечення прав та свобод громадян.
Михайло Цимбалюк, вислухавши наведені аргументи, запропонував створити комісію, яка займатиметься саме цими питаннями, і долучитись до її діяльності Ю. Шухевичу та В. Лясковській.
«Ми щотижня повинні обмінюватись інформацією, яка би сприяла вирішенню проблемних питань з цього приводу», - додав голова Львівської ОДА.