На Львівщині обікрали сільраду
09:20, 15 червня 2011Львів
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Викрали оргтехніку
Львівська область. 15 червня. УНІАН. На Львівщині невідомі скоїли крадіжку з приміщення однієї із сільських рад Перемишлянського району.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, було встановлено, що зловмисники вночі «шляхом віджиму вікна» проникли у приміщення сільської ради звідки викрали системний блок, монітор та принтер. Вартість викраденого близько 5 000 грн.
Правоохоронці проводять заходи з метою встановлення осіб причетних до скоєння крадіжки.
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