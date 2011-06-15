На Львівщині обікрали сільраду

Львівська область. 15 червня. УНІАН. На Львівщині невідомі скоїли крадіжку з приміщення однієї із сільських рад Перемишлянського району.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, було встановлено, що зловмисники вночі «шляхом віджиму вікна» проникли у приміщення сільської ради звідки викрали системний блок, монітор та принтер. Вартість викраденого близько 5 000 грн.

Правоохоронці проводять заходи з метою встановлення осіб причетних до скоєння крадіжки.