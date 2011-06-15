У Львові пройдуть змагання з гімнастики серед дівчат

Львів. 15 червня. УНІАН. 17-18 червня в Палаці спорту «Галичина» у Львові відбудуться Всеукраїнські змагання зі спортивної гімнастики серед дівчат за Кубок-меморіал Олімпійського чемпіона Віктора Чукаріна.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Цього року турнір проводяться під патронатом Національного Олімпійського комітету України.

До участі у змаганнях, крім львів’янок, запрошено кращих юних гімнасток з Кіровограда, Рівного, Хмельницького, Тернополя, Івано-Франківська.

Загалом організатори очікують на участь понад 60 юних спортсменок. Головний суддя змагань – суддя національної категорії Ірина Патаман.

Для Львівщини такі змагання є знаковими і давно стали традиційними й проводяться за підтримки управління з питань фізичної культури і спорту Львівської облдержадміністрації та Львівської міської ради.