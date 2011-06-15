Стадіон у Львові готовий на 70%

Львів. 15 червня. УНІАН. Роботи з будівництва стадіону до Євро-2012 у Львові виконані на 70%.

Про це повідомив УНІАН представник компанії «Альтком» Роман Черкас.

За словами Романа Черкаса, на сьогодні закінчуються роботи із влаштування покрівлі, залишається звести невелику її частину, яка з’єднає західну і північну сторони стадіону. Почалися роботи з облаштування футбольного поля. Вони будуть завершені до серпня.

«Роботи на стадіоні виконано приблизно на 70%. Зараз залишається основна частина – оздоблювальні роботи, а також інженерні мережі, які виконуються по всьому периметру об’єкта. Протягом двох-трьох тижнів почнемо монтаж крісел. Основним питанням вдалої здачі стадіону є виконання благоустрою прилеглої території. Йде будівництво доріг, облаштування мереж та всіх необхідних комунікацій», – додав Р.Черкас.

Представник компанії «Альтком» відзначив, що вже замовлені електронні табло фірми «Philips», які будуть встановлені на північно-західній і південно-східній сторонах арени.

«Висвітлення стадіону буде відповідати вимогам УЄФА і складе 2000 люксів. Аварійне відключення світла у нас не можливе, тому що 80% стадіону живиться від дизель-генераторів, які мають три незалежних джерела живлення, ми маємо потужну систему енергозабезпечення», – зазначив представник компанії.