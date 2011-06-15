В аеропорту «Львів» монтують світлосигнальне обладнання

Львів. 15 червня. УНІАН. На злітно-посадковій смузі аеропорту «Львів» розпочався монтаж світлосигнального обладнання. Про це зазначив начальник СУ №8 ТОВ «Дорожнє будівництво «Альтком» Олександр Шилюк.

За його словами, на сьогодні готове 650 погонних метрів покриття, а також перон №2, площа якого становить 58 тисяч кв метрів.

«Зараз для зльоту вистачить і 3300 метрів ЗПС, у тому числі і для міжконтинентальних рейсів», - запевнив фахівець.

Він також зазначив, що світлосигнальне обладнання для ЗПС вже замовлено. Його монтаж розпочався 14 червня і завершиться в серпні.

«До кінця року об'єкт буде закінчений, бетонні роботи завершаться до кінця жовтня, пусконалагоджувальні роботи заплановані на січень-лютий. Аеропорт буде повністю готовий до роботи навесні наступного року », - сказав А. Шилюк.

На об'єкті цілодобово працюють 650 чоловік і 100 одиниць техніки. «Цього року ми набрали близько 150 осіб з них 100 осіб зі Львова та області», - зазначив керівник Олександр Шилюк.