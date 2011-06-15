На Львівщині сьогодні гроза, град
11:14, 15 червня 2011Львів
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До 28 градусів тепла
Львів. 15 червня. УНІАН. У Львівській області через грозу та град оголошено штормове попередження. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.
За інформацією МНС, в області мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень місцями короткочасні дощі, грози, град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7 – 12 м/с.
Температура повітря вночі +6 …+11ºС, вдень +23…+28ºС.
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