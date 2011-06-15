На Львівщині сьогодні гроза, град

Львів. 15 червня. УНІАН. У Львівській області через грозу та град оголошено штормове попередження. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

За інформацією МНС, в області мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень місцями короткочасні дощі, грози, град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7 – 12 м/с.

Температура повітря вночі +6 …+11ºС, вдень +23…+28ºС.