На Львівщині затримано наркокур’єра з Київщини

Львів. 15 червня. УНІАН. У Львівській області правоохоронці Сколівського райвідділу міліції у 46-річного водія з Київщини виявили та вилучили полімерний пакет із герметичною застібкою, де була рідина коричнево-чорного кольору із характерним пряним запахом загальною вагою 284,97 г.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області, окрім цього, в авто, яким пересувався затриманий, було виявлено та вилучено дві гумові грілки із рідиною.

Згідно висновку спеціаліста НДЕКЦ, у рідині коричнево-чорного кольору, яка знаходиться у двох еластичних гумових грілках, виявлено концентрат з макової соломи, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.

За даним фактом порушено кримінальну справу.