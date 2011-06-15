МВФ дасть гроші, якщо приймуть пенсійну реформу

Київ. 15 червня. УНІАН. У разі, якщо Верховна Рада України до кінця цієї сесії прийме закон про пенсійну реформу, то рішення про виділення чергових траншів МВФ можна очікувати на початку серпня поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО в середу на прес-конференції в Кабінеті Міністрів України.

При цьому він відзначив, що прибуття місії МВФ, на роботу якої знадобиться близько тижня, можливе наприкінці липня, “і десь на початку серпня ми можемо мати рішення ради директорів Міжнародного валютного фонду”.

С.ТІГІПКО нагадав, що, окрім пенсійної реформи, МВФ висуває вимогу для продовження співпраці з ліквідації дефіциту бюджету НАК «Нафтогаз України». За його словами, уряд не знайшов іншого методу розв’язання цієї проблеми, крім підвищення цін на газ.

Довідка УНІАН. Нова програма співпраці України і МВФ, схвалена в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 року. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Одразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш даного кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by в обсягу 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.

Як заявив голова представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР, для отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду Україна повинна виконати низку вимог.

Першою вимогою Фонду є проведення в Україні пенсійної реформи відповідно до положень, прописаних у програмі співпраці.

Друга вимога, як повідомив М.АЛЬЄР, стосується коригування тарифів на газ і теплопостачання.

Третя вимога пов`язана з попередньою і обумовлена тим, що Фонд погодився на менш значне підвищення тарифів, при цьому відзначивши необхідність пошуку додаткових фінансових ресурсів.

Четверта вимога Фонду пов`язана з діяльність Нацбанку, зокрема, з необхідністю відміни вимоги обов`язкового викупу рекапіталізаційних облігацій, що на думку МВФ, знижує незалежність НБУ.