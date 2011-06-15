Китайці інвестують $400 млн у вугільну галузь

Львів. 15 червня. УНІАН. Сьогодні, 15 червня, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк провів робочу зустріч із китайською делегацією на чолі з президентом ПП «Китпред» Деном Сяосю та президентом державної корпорації «Tiandi Science& Technology CO.LTD» У Дечженом.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА, учасники зустрічі обговорили питання залучення інвестицій у вугільну галузь Львівщини, адже китайська сторона заявила про серйозні наміри інвестувати у розбудову вугільної галузі регіону.

«Питання розвитку вугільної галузі є одним з пріоритетів Львівської обласної державної адміністрації, тому ми вітаємо бажання китайської сторони інвестувати кошти у вугільну галузь області», - сказав голова ЛОДА, вітаючи учасників делегації на Львівщині.

Губернатор наголосив, що реалізація даного проекту буде перспективою розвитку української-китайських відносин на рівні двох держав.

Голова ЛОДА окремо наголосив, що Львівщина є одним із найбільш інвестиційно привабливих регіонів України, а пріоритетом роботи облдержадміністрації є забезпечення максимально відкритих стосунків із інвесторами.

Президент ПП «Китпред» п.Ден Сяосю наголосив: «Ми можемо побудувати на Львівщині декілька шахт і готові вкласти у це будівництво 400 млн доларів США. Маємо дуже серйозні наміри будувати шахти у області, адже уже реалізовуємо декілька подібних проектів».

У свою чергу президент Китайської державної корпорації «Tiandi Science& Technology CO.LTD» п. У Дечжен повідомив, що науково-технічна компанія, яку він представляє, готова взяти на себе розробку усієї необхідної технічної документації з будівництва шахт на Львівщині, адже 70% китайських шахт спроектовані саме їх компанією.

П. У Дечжен окремо наголосив на тому, що при проектуванні будівництва шахт компанія приділяє особливу увагу розробці найвищих стандартів техніки безпеки та видобування вугілля на шахтах.

Президент Китайської державної корпорації «Tiandi Science& Technology CO.LTD» також запросив голову Львівської облдержадміністрації відвідати Китай та переконатись у високих стандартах будівництва шахт, економічному обґрунтуванню видобування на них вугілля та застосувань найсучасніших норм техніки безпеки.

Підсумовуючи зустріч, голова Львівської облдержадміністрації подякував за запрошення й відзначив, що делегація ЛОДА обов’язково відвідає КНР із метою запозичення досвіду реалізації цих проектів на Львівщині.