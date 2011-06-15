Добкін не приїде до Львова 22 червня
Вибере день, коли його будуть раді бачити
Київ. 15 червня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, швидше за все відмовиться від поїздки до Львова на річницю початку Великої Вітчизняної війни у зв’язку можливим повторенням подій 9 травня.
Як передає кореспондент УНІАН, М.ДОБКІН заявив журналістам, що сумніви стосовно поїздки до Львова, яку він планував здійснити з ветеранами зі сходу України, виникли після заяв голови партії «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА. «До вчорашнього дня мої плани були абсолютно незмінні. Але вчора я прочитав заяву ТЯГНИБОКА про те, що різні люди (у тому числі й моє прізвище назвав) збираються приїхати і топтатися на кістках безневинно убитих НКВД жителів західних областей України.
Це не дослівно, але близько до тексту. Я розумію, під яким соусом з`явилася ця заява, і, швидше за все, 22 червня може стати продовженням 9 травня», - сказав М.ДОБКІН.
Харківський губернатор зазначив, що не хотів би стати «учасником безчинства», яке відбулося у Львові 9 травні цього року.
«Ставати посібником безладів, - сказав він, - які, я так розумію, вже закладені в сценарії, я теж не хочу. Мету, яку я ставив, говорячи про поїздку, була абсолютно іншою».
При цьому М.ДОБКІН зазначив, що, попри все, чекає запрошення від своїх львівських друзів.
«Я чекаю запрошення від своїх львівських друзів. Буде запрошення приїхати з конкретною метою (а мету мою вони знають) - я готовий сісти в літак і прилетіти. Якщо мій приїзд ускладнить політичну обстановку в цьому регіоні, я знайду будь-який інший день, коли мене там будуть раді бачити», - сказав М.ДОБКІН.