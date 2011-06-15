Цимбалюк провів виїзне засідання Колегії ОДА

Львів. 15 червня. УНІАН. Сьогодні під керівництвом голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка, відбулося виїзне засідання Колегії Львівської ОДА в Дрогобичі.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

На виїзному засіданні взяли участь члени Колегії облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій, голови міст обласного значення, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, керівники територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, керівники обласних установ та організацій

На засіданні, зокрема, розглядалися питання стану та перспектив розвитку Дрогобицького району; стан виконання місцевих бюджетів міст Дрогобича, Трускавця, Борислава та Дрогобицького району.

Учасники оглянули та ознайомилися з ходом проведення реконструкції стадіону «Галичина» у м. Дрогобичі, а також побували у селах Рихтичі та Почаєвичі Дрогобицького району та ознайомилися з ходом виконання робіт від підтоплення паводковими водами річок Бар та Тисмениця, які проводяться в рамках Державної цільової програми комплексного протипаводкового захисту в басейнах річок Дністер, Прут та Сірет.