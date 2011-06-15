Губернатор закликає боротися із зарплатами в конвертах
Заклик до голів РДА
Львів. 15 червня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк закликав керівників РДА та голів міст обласного значення докласти максимум зусиль задля виведення зарплат із тіні. Про це він заявив під час виїзної Колегії ОДА в Дрогобичі 15 червня.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.
Губернатор відзначив, що завдання влади полягає у допомозі керівникам підприємств, які бажають працювати відкрито і прозоро й наголосив, що дане питання повинно бути одним із пріоритетних у діяльності керівників райдержадміністрації.
Згідно із даними ДПА у Львівській області, найвищий рівень середньої заробітної плати є у м.Стрию (2195 грн), у м.Червонограді (2079 грн), натомість найгірша ситуація у м.Трускавці (1297 грн) та у м.Дрогобичі (1751 грн).
Серед районів області найвищий рівень заробітної плати у Миколаївському, Кам’янко-Бузькому, Стрийському та Сокальському районах.