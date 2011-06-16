На Львівщині – штормове попередження

Львів. 16 червня. УНІАН. У Львівській області через грозу та град оголошено штормове попередження. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

За інформацією МНС, в області мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вітер західний з переходом на південно-західний вночі 3 – 8 м/с, вдень 7 – 12 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі +10…+15ºС, в горах +4…+9ºС, вдень +24…+29ºС.