170 випускників Академії сухопутних військ отримали дипломи. Фото

Львів. 20 червня. УНІАН. В Академії сухопутних військ відбувся випуск офіцерів та молодших спеціалістів для Збройних Сил України. Рішенням Державної екзаменаційної комісії дипломи вручили 170 випускникам Академії.

Як повідомили УНІАН у медіа-центрі Академії, на урочистостях були присутні командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Геннадій Воробйов, командувач Західного оперативного командування генерал-майор Юрій Думанський, керівники силових відомств, ректори вищих навчальних закладів Львова, представники громадськості та духовенства.

На факультеті бойового застосування військ перше офіцерське звання „лейтенант” отримали 28 курсантів спеціальності "Бойове застосування та управління діями механізованих підрозділів" та 11 командирів танкових підрозділів.

З факультету аеромобільних військ цього року випустилося 15 молодих офіцерів бойового забезпечення.

Факультет ракетних військ і артилерії здійснив випуск 22 офіцерів-артилеристів, 5 ракетників, 7 фахівців з експлуатації комплексів приладів та пристроїв артилерійської розвідки та 14 спеціалістів спеціальності "Ракетно-артилерійське озброєння".

Факультет підготовки спеціалістів із забезпечення військ черговий раз випустив 14 офіцерів-автомобілістів, 8 спеціалістів з культурно-просвітницької роботи та 13 фахівців із тилового забезпечення.

Цього року 27 молодих лейтенантів одержали диплом із відзнакою, 9 з яких здобули право на найвище визнання - золоту медаль. Ці імена назавжди потраплять на дошку пошани Академії: лейтенанти Олександр Островський, Сергій Хотєнов, Кирило Андреєнко, Олександр Білаш, Андрій Ковалик, Петро Остапчук, Юрій Єгоров, Катерина Ткачук та Інга Шерешкова.

Традиційно після закінчення урочистого ритуалу особовий склад, в тому числі і випускники, виступили перед присутніми і гостями із пісенно-стройовою композицією.

Також привітати випускників зі святом до Академії завітали народна артистка України Наталія Бучинська і колектив Західного територіального центру військово-музичного мистецтва.

Варто зазначити, що цей випуск є особливим, адже Наказом Міністра оборони України 2011 рік у ЗС України визначено Роком професійного сержанта. Символічно, що Академія провела перший випуск професійних сержантів Військового коледжу сержантського складу Академії сухопутних військ.

Незабаром 33 молодших командира, 8 з яких отримали дипломи з відзнаками, прибудуть у військові частини на посади техніків підрозділів, начальників контрольно-технічних пунктів, командирів автомобільних взводів, інструкторів з водіння тощо.

Нинішні випускники Академії сухопутних військ проходитимуть службу не лише в Збройних Силах України, але й у Державній прикордонній службі України, Міністерстві внутрішніх справ, Службі безпеки України тощо - практично в усіх силових структурах України.



Фото Євген Кравс