Поблизу Львова перепоховали солдат радянської армії. Фото

Львів. 22 червня. УНІАН. 22 червня, в межах відзначення Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні та 70-ї річниці початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, на солдатському цвинтарі смт Брюховичі поблизу Львова відбулася церемонія перепоховання останків чотирьох солдат радянської армії.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Вінок до могили загиблих воїнів поклали голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, голова Львівської обласної ради Олег Панькевич та заступник міського голови м. Львова Василь Косів та представники громадських організацій.

Після покладання квітів відслужено громадську панахиду за участі священиків усіх конфесій. Також на Брюховицькому цвинтарі пройшло урочисте перепоховання чотирьох останків воїнів радянської армії, двоє з яких загинули у 1941 р., та ще двоє – у 1944 р.

Організацією перепоховання займалася Львівська ОДА, а останки чотирьох військовослужбовців радянської армії були виявлені працівниками Комунального підприємства Львівської обласної ради «Доля» в результаті виконання заходів «Регіональної програми пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій на 2010 рік».

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять полеглих у війні.

Фото Львівської ОДА