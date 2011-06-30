Цимбалюк зустрівся з президентом комітету регіонів Євросоюзу

Львів. 30 червня. УНІАН. Сьогодні, 30 червня, в межах робочої поїздки до Брюсселю (Королівство Бельгія), голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк провів зустріч з Президентом Комітету Регіонів Євросоюзу Мерседес Брессо та Головою комісії у зовнішніх зносинах Комітету регіонів Євросоюзу Люком Ван ден Бранде.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Голова Львівської ОДА проінформував присутніх про інвестиційний потенціал та показники соціально-економічного розвитку Львівської області. Було також обговорені питання стану реалізації програм на території області, які фінансуються Європейським Союзом.

Крім того, під час зустрічі йшлося про можливість організації представництва Львівської області в Комітеті Регіонів Євросоюзу, а також формування делегації України до Асамблеї представників місцевих та регіональних влад.

Також Михайло Цимбалюк запросив Мерседес Брессо та Люка Ван ден Бранде відвідати Львівську область у зручний для них час.