Для іноземних туристів провели акцію «Мандруймо Львівщиною»

14:46, 30 червня 2011
Львів
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У межах фестиваль «Єврофан-2011»

Львів. 30 червня. УНІАН. У межах V Міжнародного футбольного фан-фестивалю «Єврофан-2011», який проходив у місті Львові, управління розвитку туризму та курортів облдержадміністрації для іноземних учасників фестивалю провело туристично-промоційну акцію «Мандруймо Львівщиною».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 У акції взяло участь понад 100 осіб-учасників фестивалю з різних країн світу (Великобританії, Хорватії, Румунії, Ірландії, Фінляндії, Росії). Дійство відбувалося на території Олеського замку із відтворенням історичного середовища часів розквіту замку, проведенням лицарських боїв, змагань та ігор з катання на літніх лижах, перетягування канату, стрільби з луку та арбалету, ходьби на ходулях, боїв на колодах тощо.

 Учасники фестивалю отримали позитивні враження від туристично-культурного колориту Львівщини, смачної української кухні, гостинності місцевих людей. Вони  запевнили, що до наступного фестивалю розпочнуть підготовку відразу після повернення додому.

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