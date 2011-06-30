Цимбалюк зустрівся з губернатором провінції Західна Фландрія

Львів. 30 червня. УНІАН. 30 червня голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, перебуваючи з робочою поїздкою у Бельгії провів зустріч з губернатором Західна Фландрія Паульом Брейне та керівником протоколу та служби громадських зв'язків Марком Мозаром. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

М. Цимбалюк проінформував бельгійську сторону про соціально-економічний потенціал Львівщини та окреслив основні напрями розвитку регіону. Окремо голова Львівської ОДА зупинився на питаннях інвестиційної спроможності Львівської області та заходів з підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Сторони закцентували увагу на пожвавленні торгівельно-економічних зв'язків між країнами та Львівською областю і провінцією Західна Фландрія, зокрема.

Окремо було обговорено перспективи взаємовідносин в галузі транскордонного співробітництва. Зокрема, йшлося про участь у Програмі транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 р.р.

Крім того, М. Цимбалюк запросив бельгійську сторону до кінця 2011 року відвідати Львівську область.