Послуги із перевезення пасажирів повинні бути якісними, - Цимбалюк

Львів. 5 липня. УНІАН. Перевізники, які працюють на Львівщині, повинні якісно надавати послуги із перевезення пасажирів. Про це повідомив голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

«Самостійне підвищення вартості проїзду є однією із суттєвих підстав для позбавлення перевізника на право перевезення пасажирів», - сказав голова Львівської ОДА.

М.Цимбалюк наголосив, що облдержадміністрація незадоволена якістю перевезення пасажирів у області: «Перевізники зобов’язані поновлювати автомобільний парк, а ціна на перевезення пасажирів повинна бути законною».

Голова Львівської ОДА закликав громадськість області, а також представників ЗМІ оперативно інформувати владу про відомі факти порушень прав громадян та якості перевезення пасажирів і якщо ці факти підтвердяться, влада вживатиме належних заходів.

«Інформацію просимо надавати на гарячу лінію Львівської обласної державної адміністрації за номером 2-999-222», – зазначають в ОДА.