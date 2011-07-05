Японці хочуть розвивати у Львові ІТ-технології
І створювати програмне забезпечення
Львів. 5 липня. УНІАН. У Головному управлінні економіки та інвестицій Львівської облдержадміністрації відбулася робоча зустріч з представником Державної агенції розвитку Японії Юнічіро Мотоямою.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.
Під час зустрічі було обговорено питання налагодження співпраці підприємств Японії з регіонами України.
Зокрема, зі слів Ю.Мотоями, інтерес Державної агенції розвитку Японії викликає налагодження співпраці з виробництва продукції на території Львівської області в рамках спеціальних економічних зон (далі СЕЗ).
Також обговорювалась можливість співпраці японських компаній та наукових інституцій з вищими навчальними закладами Львівщини (ЛНУ ім. І.Франка, та Національний університет «Львівська політехніка») в галузі підготовки фахівців ІТ-технологій, створення програмного забезпечення.