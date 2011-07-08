Янукович: Злиття «Нафтогазу України» і «Газпрому» не буде

Львів. 8 липня. УНІАН. Злиття компаній «Нафтогаз України» та «Газпром» не відбудеться. Про це заявив Президент України Віктор Янукович, відповідаючи на запитання на прес-конференції для представників центральних, регіональних та іноземних ЗМІ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Глави держави.

«Ми не плануємо злиття як такого «Газпрому» та «Нафтогазу України». Ми плануємо участь і «Газпрому», і «Нафтогазу України» в будь-яких спільних проектах – наприклад, модернізації української ГТС, побудові окремих ділянок, можливо, у видобутку нафти чи газу на різних територіях, у тому числі і в Україні. Але як такого, об’єднання ніхто не планував – і цього не буде, я переконаний», – сказав Президент України.

Водночас Глава держави висловився за доцільність проведення реструктуризації НАК «Нафтогаз України». «Ми зараз думаємо, яким чином зробити реструктуризацію «Нафтогазу України», тому що сьогодні та структура, яка є, обтяжлива і не завжди працює ефективно», – сказав Віктор Янукович.

На думку Президента України, нині настав час виділити структурні підрозділи «Нафтогазу» в самостійні компанії для їх ефективного розвитку. «Щоб вони мали можливість розвиватися кожна окремо, і створити реальні ринкові механізми їх розвитку», – зазначив він. За словами В.Януковича, цей процес має розпочатися з підготовки компаній до IPO, аби зорієнтуватися щодо їх реальної вартості.

«Як тільки ці підприємства вийдуть на світові біржі, ми побачимо, яким чином їх розвивати. Можливо, для початку продати 10 % акцій того чи іншого підприємства і отримати інвестиційний ресурс. На мій погляд, це реальний шлях, який дасть можливість прозоро йти дорогою модернізації цих підприємств», – сказав В. Янукович.

Президент додав, що сьогодні над цим питанням працюють фахівці. Водночас він підкреслив: відповідне рішення прийматиметься колегіально і тільки після отримання експертних висновків.