На Львівщині відбувся фестиваль "Купальський віночок"

17:25, 08 липня 2011
Львів
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Відтворили звичаї свята Івана Купала

Львів. 8 липня. УНІАН. 7 липня на території Яворівського національного природного парку у відпочинковій зоні с. Верещиця відбувся ІІІ фестиваль  «Купальський віночок».

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА, в межах фестивалю відбулася виставка-ярмарок робіт народних умільців з виготовлення яворівської іграшки, лозоплетіння, ляльок-мотанок, ковальства.

Непересічним елементом заходу було відтворення народних звичаїв свята Івана Купала: плетіння віночків, перестрибування через багаття, виконання обрядових пісень та автентичного співу і музики.

Начальник управління розвитку туризму та курортів Львівської облдержадміністрації Наталія Гамкало зазначила, що підтримка та проведення таких заходів сприятиме популяризації та розвитку території як вагомого туристичного осередку Львівської області.

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