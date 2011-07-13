Погоджено назву економічного форуму в Трускавці

Львів. 13 липня. УНІАН. У Львівській ОДА відбулося чергове засідання робочої групи з підготовки та проведення ХІ Міжнародного економічного форуму, на якому було визначено дату 14 - 15 жовтня 2011 року, та погоджено назву ХІ Міжнародного економічного форуму – "Економічна інтеграція – національні пріоритети".

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА, проведення основних заходів Форуму відбуватиметься в м.Трускавці Львівської області.

Основним місцем проведення заходів Форуму визначено готель "Ріксос Прикарпаття".

Партнером проведення Форуму виступає Львівська торгово-промислова палата.