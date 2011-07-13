Попри дощі аеропорт «Львів» обіцяють здати вчасно

Львів. 13 липня. УНІАН. На львівському аеродромі продовжують укладання конструктивних шарів злітно-посадкової смуги. Про це УНІАН повідомили у Державному підприємстві «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».

Будівельники працюють у так звані «часові вікна»»: під час посадки, чи зльоту літака роботи на ділянках призупиняють.

«Зважаючи на дощову погоду, минулого тижня нам довелося призупинити укладання бетону на злітній смузі», - зазначив керівник проекту з будівництва злітно-посадкової смуги ДП «Західінфрапроект» Андрій Ганкевич.

Під час сильних опадів робітники вивозили увесь надлишковий ґрунт з ділянок будівництва руліжних доріжок, свердлили отвори в смузі для встановлення світлосигнального обладнання, а саме бокових і осьових вогнів.

«Та незважаючи на несприятливі погодні умови, перший пусковий комплекс робіт здадуть в експлуатацію вчасно – до кінця літа», - підсумував А. Ганкевич.