На Львівщині розпочато знакування туристичних шляхів

Львів. 13 липня. УНІАН. Управління розвитку туризму та курортів Львівської обласної державної адміністрації спільно з громадською організацією «Клуб велотуристів» та друзів природи «Рух» розпочало роботу зі знакування туристичних шляхів, що проходять територією Львівської області. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Мета заходу – привести придорожню та туристичну інфраструктуру області у відповідність до європейських стандартів, оскільки наявність прознакованих маршрутів є показником рівня розвитку туризму в державі.

Цього року управлінням розвитку туризму та курортів заплановано прознакувати 2 національні маршрути загальною протяжністю 150 км та 1 міжнародний маршрут загальною довжиною близько 100 км, що проходять по території Сколівського та Турківського районів.

Проведення знакування туристичних шляхів Львівщини дасть значний поштовх для розвитку туристичної інфраструктури регіону, сприятиме підвищенню туристичної привабливості області, впорядкуванню інформаційного забезпечення туристів, а також створенню більш зручних умов отримання необхідної інформації для них.