На Львівщині триває інвентаризація довгобудів

Львів. 13 липня. УНІАН. У Львівській області триває процес інвентаризації об’єктів незавершеного будівництва усіх форм власності. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Розпорядженням голови Львівської ОДА створено міжвідомчу робочу групу з питання вивчення стану незавершеного будівництва об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення в області під головуванням заступника голови ОДА В. Губицького та першого заступника голови Львівської обласної ради П. Колодія.

До складу робочої групи ввійшли начальники галузевих управлінь ОДА, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, голови постійних комісій та депутати Львівської обласної ради.

Дорученням заступника голови ОДА голови райдержадміністрацій та голови міст обласного значення зобов’язані провести детальний аналіз об’єктів незавершеного будівництва підпорядкованих їм територій.

На даний час головним управлінням економіки та інвестицій Львівської обласної державної адміністрації проводиться збір та опрацювання матеріалів, які подають райони та міста обласного значення, для узагальнення і подання у Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.