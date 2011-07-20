В українця вилучено контрабанди на 700 тис. грн.

Львів. 20 липня .УНІАН. Працівники Львівської митниці викрили спробу незаконного ввезення на митну територію України великої партії контрабандних товарів вартістю близько 700 тис. грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської митниці.

Як зазначено в повідомлені, до пункту пропуску «Рава-Руська – Гребенне» прибув громадянин України, що прямував автомобілем «Фольксваген-Транспортер», з приватної поїздки з Республіки Польща. Для проходження митного контролю він обрав смугу руху «зелений коридор». Про наявність товарів, заборонених та обмежених до переміщення через митний кордон України він не заявив.

Під час усного опитування він заявив, що перевозить чотири коробки з розпарованим взуттям (що слідує на виставку) і ніякої вартості не має.

Під час візуального огляду транспортного засобу у митників виникла підозра щодо наявності в ньому товарів, які підлягають митному оформленню та оподаткуванню.

У боксі поглибленого догляду в авто було виявлено товар, який перевищує встановлені норми ввезення громадянами товарів на митну територію України, а саме: ноутбуки марки «SONY», телефони мобільні «SAMSUNG», «NOKIA», систему для відбілювання зубів марки «Bejond», взуття розпароване в асортименті, спрей «ЄURO-LOCK LOS 200».

Товар знаходився у вантажному відділенні автомобіля у заводських упаковках.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст.ст. 339,340,352 Митного кодексу України.