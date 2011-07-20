Бюджетникам виплатили понад 300 млн. грн. на оздоровлення

Львів. 20 липня. УНІАН. На сьогодні із місцевих бюджетів Львівської області профінансовано видатки на виплату відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам бюджетних установ на 313,2 млн. грн. Про це зазначив начальник головного фінансового управління Олег Демків.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, сума виплат становить 87% до розрахункового обсягу на відпускний період.

Забезпечується виплата відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення в межах нарахованих сум та з врахуванням термінів виходу педагогічних працівників у відпустку. Протермінованої заборгованості з виплати відпускних немає.