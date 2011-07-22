На Львівщині з початку року в ДТП загинуло 78 осіб

Львів. 22 липня. УНІАН. За шість місяців цього року у Львівській області сталося 4 442 ДТП, у тому числі 654 - з потерпілими, під час яких загинуло 78 осіб, а ще 838 - були травмовані.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

За цей період в області за участі дітей сталося 96 ДТП, при яких 6 дітей загинуло та 107 - було травмовано.