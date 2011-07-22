Львівщина перерахувала до Держбюджету 2,2 млрд. грн.

Львів. 22 липня. УНІАН. Державна податкова служба Львівщини домоглася виконання доведених завдань першого півріччя 2011 року з наповнення бюджетів всіх рівнів. Досягнуто стабільності щодо сплати основних бюджетоформуючих податків, спостерігається позитивна динаміка бюджетних надходжень. Про це повідомив голова ДПА у Львівській області Віталій Пекарчук під час проведення розширеної наради керівного складу податкових органів області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПА у Львівській області.

У січні-червні податковими інспекціями Львівської області забезпечено збір податків, зборів, обов’язкових платежів, що контролюються органами державної податкової служби, до зведеного бюджету в сумі 3724,6 млн. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року ця сума зросла на 726,6 млн. грн. або на 24,2%. Виконання завдань, визначених наказами ДПА України, становить 104,2%, до бюджетів усіх рівнів додатково залучено 148,5 млн. грн.

До Державного бюджету зібрано 2226 млн. грн., що становить 100,9%. Це більше від доведеного завдання на 19,8 млн. грн. Приріст надходжень у порівнянні з першим півріччям минулого року становить 521,9 млн. грн. (30,6%).

Відповідно надходження до місцевого бюджету склали 1498,6 млн. грн., що на 15,8% або на 204,7 млн. грн. більше, ніж за відповідний період 2010 року.