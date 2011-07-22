Сьогодні стартує етнофестиваль «Підкамінь - 2011»

Львів. 22 липня. УНІАН. З 22 до 24 липня у Бродівському районі Львівщини відбудеться п’ятий етнофестиваль «Підкамінь - 2011». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Мета фестивалю – привернути увагу до відбудови громадським коштом пам'яток архітектури та популяризувати українське - від сучасної фолькової пісні до національного одягу.

Програма фестивалю «Підкамінь-2011»

22 липня

13:00 – урочисте відкриття фестивалю.

14:00 – 17:00– театралізоване дійство «Підкамінська земля – любов’ю благодатна» за участі колективів художньої самодіяльності Бродівщини

18:00 – 24:00 – виступи гуртів «Верлібена» (Сімферополь), «АтмАсфера» (Київ), «ТаРУТА» (Київ), «Дримба Да Дзиґа»(Київ), «Веремій»(Київ), «Тінь сонця» (Київ)

23 липня

14:00 – 17:00 – театралізоване дійство «А на нашій вулиці» за участі колективів художньої самодіяльності Бродівщини, виступи гостей фестивалю

18:00 – обряд одруження Христини та Юрія

18:30 -24:00 – виступи гуртів «ДоСхідСонця» (Львів), «Називний Відмінок» (Тернопіль), «Ренесанс» (Ірпінь) «Бандур Бенд» (Харків), «КораЛЛі» ( Івано-Франківськ), «Русичі» (Білгород –Дністровський), «Гайдамаки» ( Київ)

24 липня

13:00 – 17:00 – виступи Ольги Ковальчук (Броди), Віталія Сеня (Ожидів), Blacksherry (Ожидів), Ярини Шуст (Броди), Христини Шпинди (Буськ), «МАРІСЕН» (Львів), Юлії Доскоч (Броди), Лілії Сахон (Львів), Теодора Кукурудзи, гурту Остапа Стахіва, Тараса Курчика;

17.00 - 19.00 - народне карооке

19.00 - 23.40 - виступи гуртів «Другий поверх» (с. Пониковиця Бродівського району), «Шосте чуття» (Новий Розділ), «Тарасова ніч» (Львів), «Оратанія» (Львів), «OT VINTA» (Рівне)

23:40 – святковий салют.

Зазначимо, що вперше фестиваль анонсований як безалкогольний. «Є рішення місцевої ради обмежити продаж алкоголю на фестивальному полі. Волонтери це доноситимуть до кожного. Ми хочемо змінити фестиваль на більш релігійний. В перший і в останній день буде приїзд єпископів греко-католицької і православної церкви» , - сказав співорганізатор фестивалю Ігор Криськів.

Автобуси курсуватимуть з м. Львова (від Порохової вежі) до Підкаменя з 10.00 у всі дні фестивалю.