У жителя Львівщини вимагали хабар за вступ до Чортківського інституту

Тернопільська область. 22 липня. УНІАН. На Тернопільщині затримано заступника директора з навчальної роботи Чортківського інституту підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету, який вимагав гроші за сприяння у вступі до вказаного навчального закладу.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УБОЗ УМВС України в Тернопільській області, прокуратурою Чортківського району порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно заступника директора з навчальної роботи Чортківського інституту підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету.

Він вимагав та отримав 2 тис. доларів США хабара від жителя одного із селищ Жидачівського району Львівської області за сприяння у вступі до вказаного навчального закладу його доньки. Фігуранта затримано.