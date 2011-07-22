На Львівщині пройдуть військові навчання «Репід Трайдент – 2011»

Львів. 22 липня. УНІАН. 25 липня у Львівській області на Яворівському полігоні відбудеться офіційна церемонія відкриття українсько-американського військового навчання “Репід Трайдент – 2011”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони, представники 13 армій світу, виконавши військові ритуали, розпочнуть виконувати завдання згідно з визначеним сценарієм.

Співкерівником навчання з української сторони є перший заступник командира 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майор В’ячеслав Назаркін. З американської – координатор проектів міжнародного співробітництва Командування ЗС США в Європі Кевін Волк.

Метою навчання є відпрацювання виконання миротворчих завдань у складі багатонаціональних сил та підготовка національних штабів та підрозділів до спільних дій у складі коаліційних сил в міжнародних миротворчих операціях.

Довідка. Українсько-американське тактичне навчання із залученням військ “Репід Трайдент – 2011” відбуватиметься в рамках програми міжнародного військового співробітництва “Партнерство заради миру”, у якій наша держава бере участь з лютого 1994 року.

Для участі у “Репід Трайдент – 2011” до Міжнародного центру миротворчості та безпеки прибули військовослужбовці 13 країн Європи та Північної Америки, які входять до Північноатлантичного альянсу, або є країнами-партнерами програми “Партнерство заради миру”.

Загалом у цьогорічному навчанні братимуть участь понад 1300 військових з України, США, Великої Британії, Канади, Республіки Білорусь, Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Молдови, Республіки Польща, Сербії та Словенії. Також, у проведенні навчань візьмуть участь п’ять військових фахівців командування НАТО.

Завершиться навчання 6 серпня 2011 року.