У квартирі львів’янина виявлено цех з підробки документів

Львів. 25 липня. УНІАН. У помешканні 36-річного львів’янина під час санкціонованого обшуку виявлено цех з підробки документів. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Зокрема, правоохоронці виявили та вилучили 17 печаток (установ, організацій, навчальних закладів на різних мовах), два металеві нумератори та осердя до них, трафарети із зображенням штампів та печаток, чисті бланки ветеранів війни та учасників бойових дій, бланки суворого обліку (листки непрацездатності), велику кількість паспортів громадян України на різні прізвища, паспорт громадянина Китаю, значну кількість різного роду посвідчень, студентських квитків та свідоцтв, чисті заготовки для виготовлення підроблених документів, комп’ютерні носії інформації (7 флеш-карт, 4 жорстких диски), 27 флаконів з фарбами різних кольорів до принтера).

36-річний львів’янин підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ст.358 КК України.