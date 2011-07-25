На Львівщині перекинувся «Москвич». Фото

Львів. 25 липня. УНІАН. У Львівській області під час дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє осіб, а ще двоє – отримали травми різної важкості. Інцидент стався 23 липня на автодорозі Львів-Краковець неподалік від села Солуки Яворівського району.

Про УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Встановлено, що 21-річний водій автомобіля «Москвич-412», житель села Жорниська Яворівського району, не впорався з керуванням та з’їхав з проїжджої частини дороги у кювет, де автомобіль перекинувся.

Унаслідок ДТП водій авто та пасажир загинули на місці аварії.

Ще двоє пасажирів «Москвича», 20-річний та 25-річний жителі Яворівського району, отримали тілесні ушкодження та були доставлені у реанімаційне відділення Новояворівської районної лікарні №1.