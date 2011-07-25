У Дрогобичі жінка крала дитячий інвентар

Львів. 25 липня. УНІАН. Співробітники Дрогобицького райвідділу міліції Львівської області затримали 25-літню жінку, яка впродовж кількох днів викрадала у місцевих мешканців дитячі візочки і велосипеди. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Перша заява про викрадений візочок вартістю 750 гривень надійшла до райвідділу 15 липня. Наступного дня місцева мешканка звернулась із заявою, що з під’їзду її будинку викрали велосипед вартістю 600 гривень. Того ж дня повідомили про викрадення ще одного візочка, а через два дні у місті зник дитячий велосипед.

Дільничні інспектори міліції розшукали зловмисницю. У жінки вилучили викрадені речі, вона їх не встигла перепродати. Зараз вирішується питання про порушення карної справи проти зловмисниці.