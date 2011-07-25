На Львівщині відбувся етап проекту «Єдина Україна: Схід і Захід разом»

Львів. 25 липня. УНІАН. 24 липня в рамках відзначення 20-ї річниці Незалежності України в м. Жовква відбувся Львівський етап Всеукраїнського проекту «Єдина Україна: Схід і Захід разом». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У заході взяли участь начальник головного управління з питань внутрішньої політики, національностей та релігій Львівської ОДА Роман Кураш, керівництво Жовківського району та м. Жовква, представники духовенства, громадських організацій та інші.

Проект стартував 29 серпня 2010 року в місті Святогірськ Донецької області. Із Свято-Успенської Лаври вирушив рушник, який подорожує обласними центрами, містами та селами, поєднуючи у собі не тільки колорит та традиції різних регіонів, а стає підтвердженням єдності українського народу. Завершиться мандрівка 24 серпня 2011 року у м. Києві освяченням у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі та дошиванням останнього рушника від м. Києва на Майдані Незалежності – у рамках святкового концерту до 20-ї річниці Незалежності України.

В м. Жовква захід розпочався із вшанування ікони Святогірської Божої Матері у храмі Петра і Павла, де за участі донецької делегації була відправлена літургія. Після цього спільна колона вирушила від Народного дому до центральної площі міста, де відбулось вшанування Всеукраїнської рушникової доріжки єдності.

Начальник головного управління з питань внутрішньої політики, національностей та релігій Львівської ОДА Роман Кураш передав організаторам та гостям акції вітання від голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка і наголосив, що така акція є ще одним кроком до утвердження соборності та єдності України.

Керівник проекту Світлана Кучеренко подякувала керівництву області та міста за теплий прийом і підкреслила важливість заходу в контексті духовного та культурного розвитку країни, а також встановлення тісних взаємин між жителями усіх без винятку регіонів держави.

Священики різних християнських конфесій провели спільну молитву за єдність України та освятили рушникову доріжку. Крім того, захід супроводжувався виступами самодіяльних фольклорних колективів.

Надію Госовську, народну майстриню-вишивальницю, яка виготовила рушник від Жовківщини, було нагороджено Подякою від Львівської ОДА та вручено цінний подарунок.