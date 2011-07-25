Викрадений 2 роки тому у Чернівцях легковик, знайшли у Львові
13:59, 25 липня 2011Львів
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Водій в міліції
Львів. 25 липня. УНІАН. 23 липня у Львові на вулиці Стуса під час нагляду за дорожнім рухом інспектори ДПС відділу ДАІ міста за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль «ВАЗ-21099», яким керував 36-річний житель міста Чернівців. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.
Під час перевірки документів інспектори ДАІ з’ясували, що автомобіль перебуває у базі розшуку ще від березня 2009 року. Заявником про викрадення даного автомобіля є Первомайський райвідділ міліції міста Чернівців.
Для з’ясування обставин, водія та автомобіль було доставлено у Сихівський райвідділ міліції міста Львова.
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