Викрадений 2 роки тому у Чернівцях легковик, знайшли у Львові

Львів. 25 липня. УНІАН. 23 липня у Львові на вулиці Стуса під час нагляду за дорожнім рухом інспектори ДПС відділу ДАІ міста за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль «ВАЗ-21099», яким керував 36-річний житель міста Чернівців. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Під час перевірки документів інспектори ДАІ з’ясували, що автомобіль перебуває у базі розшуку ще від березня 2009 року. Заявником про викрадення даного автомобіля є Первомайський райвідділ міліції міста Чернівців.

Для з’ясування обставин, водія та автомобіль було доставлено у Сихівський райвідділ міліції міста Львова.