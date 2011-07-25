На Львівщині розпочалися міжнародні військові навчання

Львів. 25 липня. УНІАН. Сьогодні на території Яворівського полігону розпочалося масштабне українсько-американське тактичне навчання із залученням військ “Репід Трайдент – 2011”. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Загалом в навчаннях братимуть участь військовослужбовці з 13 країн, близько 1400 військовослужбовців. Найбільша група – українська. Загалом у проведенні та забезпеченні “Репід Трайдент – 2011” задіяні 745 українських солдат і офіцерів.

Серед іноземних представників найбільша група від армії США – 362 військовослужбовці. Другий за кількістю іноземний підрозділ – від Збройних сил Молдови – 99 військовослужбовців. Щодо інших держав-учасниць навчання, то в Україну також прибули 80 військових від Збройних сил Великої Британії, 47 – від ЗС Сербії, 35 – від ЗС Польщі, 34 – від ЗС Канади, 20 – від ЗС Білорусі.

Усі вони братимуть участь у практичному проведенні багатонаціональної аеромобільної операції.

Навчання триватимуть до 6 серпня і будуть відбуватися у два етапи. Перший етап – це проведення польових занять, під час яких будуть здійснені стрибки з парашутом, буде проводитися повітряна операція і висадка повітряного десанту.

Другий етап почнеться 1 серпня. Це буде тактичне навчання за сценарієм миротворчої операції в умовній країні «Кафірістан». За легендою, у цій слаборозвинутій країні виник конфлікт на етнічному ґрунті, і тому багатонаціональний підрозділ здійснюватиме там миротворчу місію.

Тематика навчання “Репід Трайдент – 2011” стосується виконання миротворчих завдань багатонаціональним підрозділом в операції з примушення до миру. Умовно, навчання будуть розділені на два тижневих етапи – підготовчий та практичний.

За легендою, багатонаціональний підрозділ наводитиме лад в умовній слабо розвинутій країні, де виник конфлікт на етнічному ґрунті, із подальшою його ескалацією у збройне протистояння.

Військовослужбовці багатонаціонального аеромобільного підрозділу мають здійснити парашутне десантування, взяти визначену територію під контроль та ліквідувати незаконні озброєні формування, роль яких виконуватиме спеціально підготовлений підрозділ. Згодом військовослужбовці мають виконати кілька завдань миротворчої та гуманітарної спрямованості.

Нагадаємо, останні подібні навчання проходили в січні 2011 року. Тоді в навчаннях взяли участь військовослужбовці з 8 країн.