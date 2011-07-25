На дорозі Київ-Чоп сталося потрійне ДТП

Львів. 25 липня. УНІАН. У Львівській області на автодорозі Київ-Чоп сталося зіткнення трьох автомобілів. Внаслідок аварії одна людина загинула, двоє – травмовано. Інцидент стався 24 липня у селі Пісочна Миколаївського району. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Встановлено, що 45-річний водій мікроавтобуса «Мерседес-Спринтер» рухаючись у напрямку до міста Львова, скоїв зіткнення з автомобілем «ГАЗ-24» під керуванням 74-річного жителя села Гірське.

Своєю чергою, водій автомобіля «ГАЗ-24» зіткнувся з автомобілем «Шевроле Авео», яким керував 32-річний житель села Верин.

У результаті аварії водій автомобіля «ГАЗ-24» та пасажирка цього автомобіля, 76-річна жителька міста Жидачів, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані у реанімаційне відділення Миколаївської центральної районної лікарні.

Ще одна жінка-пасажир автомобіля «ГАЗ-24», 39-річна жителька міста Жидачів, молодша медсестра реанімаційного відділення однієї із центральних районних лікарень, загинула на місці події.