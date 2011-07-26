Львівський стадіон готовий на 72%

Львів. 26 липня. УНІАН. Три ключових єврооб’єкти Львова – стадіон, аеропорт та тренувальну базу планують підготувати до кінця цього року. Частина з львівських об’єктів турніру завершені наполовину, а інші – навіть на три чверті. Про це Інформаційному центру "Україна-2012" розповів гендиректор Державного підприємства "Західінфрапроект" Володимир Шадрін.

"Загальна готовність стадіону зараз складає 72%. Будівництво триває згідно затвердженого графіку. Існують незначні відставання, в середньому від 6 до 15 днів, а саме в адміністративній будівлі зі штукатурних робіт, на покрівлі з покриттям профнастилом та макролоном, а також з улаштуванням земельного полотна автодоріг. Усі вони пов’язані з несприятливими погодними умовами. Але зважаючи на те, що роботи ведуться цілодобово, наздогнати вказане відставання, за умов хорошої погоди, можливо протягом 1-2 тижнів", - сказав В.Шадрін.

За його словами, водночас є певні й випередження у будівництві євроарени, а конкретніше у встановленні вікон та дверей 1-2 поверхів адмінкорпусу, системи автоматичної пожежної сигналізації, охоронно-тривожної сигналізації та влаштування дорожнього покриття дороги №7.

"Футбольне поле готове на 42%, на ньому вже повністю виконані земляні роботи, на даний момент триває влаштування дренажу, готовність якого складає 38%. Газон планують постелити на початку серпня. Виконуються роботи із благоустрою території. Поки що вони виконані на 23%.

Поряд з цим, активно продовжуються роботи з влаштування благоустрою території навколо стадіону. Будівельна команда вже на 80% влаштувала пожежні резервуари і завершує будівництво пожежно-декоративних водоймищ. У липні розпочнуть також улаштування майданчиків відпочинку, пішохідних доріжок, паркових ліхтарів, лав, урн тощо. Додам, що наприкінці цього місяця робітники доводитимуть до ладу і автодороги та автостоянки, малі архітектурні форми, зовнішнє освітлення", - повідомив В.Шадрін.