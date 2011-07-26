На Львівщині в червні продано світлих нафтопродуктів на 370 млн. грн.

Львів. 26 липня. УНІАН. У червні цього року в Львівській області через мережу АЗС було продано у роздріб світлих нафтопродуктів і газу стисненого та скрапленого для автомобілів на 369,7 млн. грн., з якої 206,6 млн.грн. (55,9%) становив роздрібний товарооборот від продажу бензину моторного; 148,6 млн.грн. (40,2%) – дизельного пального; 9,6 млн.грн. (2,6%) – газу скрапленого та 4,9 млн.грн. (1,3%) – газу стисненого.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

У натуральному вимірі бензину моторного було реалізовано 15,1 тис.т, дизельного пального – 12,8 тис.т, що відповідно на 7,9% менше та 1,6% менше, ніж у червні 2010 р. Газу скрапленого та стисненого було реалізовано 0,9 тис.т і 0,7 тис.т відповідно. В обсязі реалізованого бензину 49,5% припало на продаж бензину марок А-94-98, 45,6% – А-90-93 та 4,9% – А-72-80.

На 1 липня цього року на АЗС Львівської області у залишках налічувалось: 6,9 тис.т бензину моторного, 4,3 тис.т дизельного пального та 0,2 тис.т газу скрапленого.