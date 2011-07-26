Мешканці Львівщини стали більше витрачати на споживчі товари

Львів. 26 липня. УНІАН. Протягом першого півріччя 2011 року кожен мешканець Львівської області витратив на придбання споживчих товарів майже 6 тис. грн., що на 12,5% ніж за аналогічний період минулого року. Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

Додамо, що оптову, роздрібну торгівлю та ресторанне господарство у Львівській області здійснюють 6,5 тис. підприємств – юридичних осіб. На кінець 2010 року їм належало 3186 крамниці, 957 кіосків та 1671 кафе, ресторанів, барів тощо. Високий рівень торговельних послуг забезпечують 83 супер-гіпермаркети.

В області функціонує 136 ринків торговою площею понад 406 тис. м кв., на яких створено майже 32 тис. торгових місць. Ринки діють у всіх районах та містах обласного значення, третина їх зосереджена в обласному центрі. Нинішній рік відзначився позитивною тенденцією зростання обсягу товарообороту роздрібної торгівлі та ресторанного господарства.

Зокрема, за перше півріччя обсяг продажу споживчих товарів в області становив 14,4 млрд. грн., що на 12,5% більше, ніж торік.