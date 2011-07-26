Тренувальна база «Скіф» готова на 46%

Львів. 26 липня. УНІАН. Нові легкоатлетичні доріжки та табло тренувальної бази до Євро-2012 стадіону «Скіф» планують встановити наприкінці вересня цього року, а загальна готовність стадіону «Скіф» згідно затвердженого графіка становить 46%. Про це Інформаційному центру «Україна-2012» повідомив гендиректор ДП «Західінфрапроект» Володимир Шадрін.

Зокрема, корпус загального призначення готовий на 55%. «Будівельники наразі закінчують роботи з цегляної кладки стін та перегородок, закінчують встановлювати зовнішні вікна та двері. Також активно монтуються й інженерні системи: опалення, електромережі, вентиляція, водопостачання і каналізація та слабострумні мережі», - зазначив керівник Львівської дирекції з будівництва єврооб’єктів.

Він додав, що в будівлі тривають також внутрішньо-оздоблювальні роботи. На завершальному етапі – штукатурка сходових кліток. Зараз будівельники продовжують встановлювати гіпсокартонні перегородки усередині приміщення.

«Готовність критих трибун складає 62%. На сьогодні робітники повністю завершили земляні роботи, влаштували палі, балки, плити і вже монтують металоконструкції покриття, готовність виконання якого становить 30 %. Показник готовності відкритих трибун – 69 %. Як і на критих трибунах, будівельники завершили вищезазначені роботи і на даний момент займаються внутрішніми оздоблювальними роботами», - сказав Шадрін.

За його словами, тривають активні роботи і з облаштування спортивного ядра. Там розпочато демонтаж існуючих легкоатлетичних доріжок, секторів і поля. В кінці реконструйоване футбольне поле розміром 105×68м покриють натуральним газоном і автоматичною систему поливу без підігріву.

«Продовжуються роботи з благоустрою території з вулиці Личаківської. На цій ділянці робітники вже демонтували старі квиткові каси. Наразі будівельники здійснюють підготовчі роботи з будівництва алеї на дві смуги і незабаром розпочнуть класти бруківку», - відзначив керівник ДП «Західінфрапроект» Володимир Шадрін.

Нагадаємо, 23 лютого 2009 року стадіон “Скіф” було внесено до переліку об’єктів, які готують до проведення Євро-2012. Його використовуватимуть як тренувальну базу.