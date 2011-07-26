На Львівщині зібрано 189 тонн зернових

Львів. 26 липня. УНІАН. У Львівській області зібрано 188 573 тонн зернових та зернобобових культур. Про це повідомило Головне управління агропромислового розвитку Львівської ОДА. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Відтак, на 25 липня зібрано всього зернових та зернобобових культур на площі – 54 509 га, або 25,3% до прогнозу, намолочено – 188 573 тонн, при урожайності – 34,6 цнт.га.

На сьогодні обмолочено 52 091 га озимих зернових – або 36,3% до прогнозу, намолочено – 181 668 тонн, урожайність – 34,9 цнт/га, в тому числі: ячменю озимого скошено – 7859 га, або 98,4% до прогнозу, намолочено – 31701 тонн, урожайність становить– 40,3ц/га; пшениці озимої обмолочено – 43350 га, або 34,2%, намолочено – 147582 тонн, урожайність – 34,0 ц/га; жита озимого обмолочено - 882 га, або 10,3%, намолочено – 2385 тонн, урожайність – 27,0 цнт.га.

Збирання ярих зернових і зернобобових: скошено і обмолочено -21418 га, або 3,4%, намолочено – 6905,0 цнт/га, урожайність – 29,3 цнт/га, в.т. числі: ярого ячменю обмолочено - 1677 га, або 6,6%, намолочено - 4917 тонн, урожайність – 29,3цнт/га; ярої пшениці обмолочено – 582 га, або 2,2%, урожайність -26,8 цнт/га.

Кращі райони по збиранню зернових культур за урожайністю: Золочівський – 44,2 ц/га, Буський – 45,6ц/га, Жидачівський – 38,7 ц/га; за темпами проведення жнив: Перемишлянський – 42,1%, Пустомитівський – 33,9 % та Самбірський – 31,8 %.



Збирання ріпаку озимого проведено на площі – 23 566 га, або 67,8 % до прогнозу, при урожайності – 21,8 ц/га. Кращі райони по урожайності ріпаку: Пустомитівський – 32,0 ц/га, Перемишлянський – 26,7 ц/га та Стрийський – 25,8 ц/га.