Двом студентам львівських ПТУ дали президентські стипендії

Львів. 26 липня. УНІАН. Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник 25 липня підписав наказ «Про призначення стипендій Президента України переможцям всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів у 2011 році».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Серед 30 учнів-переможців, які отримають стипендію Президента України двоє із професійно-технічних навчальних закладів Львівської області – це Свинар Марія Степанівна – кондитер з Львівського вищого професійного училища ресторанного сервісу та туризму та Юрків Василь Васильович - слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування з Погірцівського професійного агролісотехнічного ліцею Львівської області.