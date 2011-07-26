Львів’янка «кинула» двох підприємців на десятки тисяч доларів

Львів. 26 липня. УНІАН. 34-річна львів’янка шахрайським шляхом заволоділа грошима двох підприємців зі Львова, які звернулися до правоохоронних органів із заявами про шахрайство.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 38-річний директор одного з ТзОВ міста Львова повідомив працівникам міліції, що безробітна львів’янка взяла в позику під завірену нотаріально розписку гроші в сумі 59 580 доларів США, які відмовляється віддавати.

Аналогічна заява надійшла до правоохоронців і від 35-річного львів’янина-підприємця. Чоловік повідомив, що 34-річна громадянка С. взяла під розписку і відмовляється віддавати гроші в сумі 65 634 євро.

За фактом шахрайських дій жительки Львова проводиться розслідування.